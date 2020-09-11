На харьковской трассе под Киевом произошло масштабное ДТП: пятеро погибших и 20 пострадавших

Масштабное ДТП произошло сегодня утром на трассе Киев-Харьков, в результате него погибли пятеро человек и 20 пострадали.

Как сообщила в Фейсбук пресс-служба патрульной полиции Киевской области, около 4:00 на 47-м километре автодороги Киев - Харьков - Довжанский произошло столкновение четырех транспортных средств: двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки.

По предварительным данным водитель DAF FT95 двигался в сторону столицы, столкнулся с Mercedec-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся еще с двумя автомобилями - Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Вследствие ДТП пять человек погибли, двадцать получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Сейчас на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции.

Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.

Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.