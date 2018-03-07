На трассе Киев-Харьков столкнулись 4 грузовика

07 марта 2018 г. 12:43
Источник: РБК-Украина
348 просмотров

На трассе Киев-Харьков сегодня утром, 7 марта 2018 года, столкнулись 4 грузовика.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Как отмечается, авария произошла на участке трассы в Чутово (Полтавская область).

 "Происшествие произошло сегодня, около 7:20, возле автостанции районного центра. К счастью, никто из граждан не пострадал. 4 грузовых автомобиля получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за аварии движение транспорта по дороге госзначения не прекращено, вместе с тем, проезд происходит по одной полосе.
 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.