На трассе Киев-Харьков столкнулись 4 грузовика

На трассе Киев-Харьков сегодня утром, 7 марта 2018 года, столкнулись 4 грузовика.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Как отмечается, авария произошла на участке трассы в Чутово (Полтавская область).

"Происшествие произошло сегодня, около 7:20, возле автостанции районного центра. К счастью, никто из граждан не пострадал. 4 грузовых автомобиля получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за аварии движение транспорта по дороге госзначения не прекращено, вместе с тем, проезд происходит по одной полосе.

