На трассе Киев-Одесса женщина, пытаясь не сбить собаку, влетела в отбойник: ее ребенок погиб

В Одесской области женщина пыталась объехать собаку и влетела в отбойник: погиб ее семилетний сын, еще двое детей были ранены.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"ДТП с участием автомобиля Hyundai Elantra под управлением 36-летней женщины произошло на 328 км автодороги Киев – Одесса возле села Троицкое Любашевского района", - уточнили в сообщении.

Установлено, что женщина пыталась объехать собаку, выбежавшую на проезжую часть, и не справилась с управлением.

В результате аварии на месте происшествия погиб ее семилетний сын. Сама женщина и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, госпитализированы в Любашевскую больницу с повреждениями различной степени тяжести.