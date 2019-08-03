Трое погибших: в районе Люботина легковушка влетела под фуру

Сегодня в 17:00 на Киевской трассе в районе Люботина автомобиль ВАЗ 2112 врезался в фуру Renault Magnum.

Как соообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, в результате ДТП погибли погибли 56-летний водитель ВАЗ и два пассажира − женщина и мужчина. 50-летний водитель грузового авто получил телесные повреждения, решается вопрос о необходимости госпитализации пострадавшего

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинского ОП. Обстоятельства устанавливаются.