 

Трое погибших: в районе Люботина легковушка влетела под фуру

03 августа 2019 г. 18:02
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Сегодня в 17:00 на Киевской трассе в районе Люботина автомобиль ВАЗ 2112 врезался в фуру Renault Magnum. 

Как соообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, в результате ДТП погибли погибли 56-летний водитель ВАЗ и два пассажира − женщина и мужчина. 50-летний водитель грузового авто получил телесные повреждения, решается вопрос о необходимости госпитализации пострадавшего

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинского ОП. Обстоятельства устанавливаются.  

 

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