На трассе под Харьковом микроавтобус сбил троих человек, толкавших машину: есть погибший

26 марта 2019 г. 10:48
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25 марта в 20:19 вблизи поселка Купеваха Харьковской области на автодороге "Харьков-Сумы" произошло ДТП, при котором погиб один человек и двое пострадали.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,  59-летний водитель автомобиля "Volkswagen T5" въехал в автомобиль "ВАЗ-2106", который в направлении города Ахтырка Сумской области толкали по проезжей части трое мужчин.  

От полученных травм 22-летний парень погиб на месте, 26-летний и 32-летний мужчины получили переломы и ушибы. С места ДТП пострадавших госпитализовали в больницу. 

Состояние здоровья обоих пострадавших удовлетворительное.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

 

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