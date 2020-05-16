На трассе под Харьковом загорелась легковушка

16 мая 2020 г. 10:44
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Вчера, 15 мая, на 435-м километре автодороги «Харьков-Киев-Довжанский» загорелся автомобиль Audi A4.
 
Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, к месту вызова немедленно прибыли спасатели 59-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. По прибытию было установлено, что возгорание произошло во время движения легковушки. К тому времени огонь успел охватить часть моторного отсека и панель приборов. Оперативными действиями спасателей пожар был ликвидирован. Причина возникновения возгорания выясняется.

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