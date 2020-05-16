На трассе под Харьковом загорелась легковушка

Вчера, 15 мая, на 435-м километре автодороги «Харьков-Киев-Довжанский» загорелся автомобиль Audi A4.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, к месту вызова немедленно прибыли спасатели 59-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. По прибытию было установлено, что возгорание произошло во время движения легковушки. К тому времени огонь успел охватить часть моторного отсека и панель приборов. Оперативными действиями спасателей пожар был ликвидирован. Причина возникновения возгорания выясняется.