На трассе загорелся автомобиль, груженный углем

22 августа 2020 г. 15:00
6 просмотров

Сообщение о том, что в селе Лиман на автотрассе "Змиев-Балаклея" горит автомобиль, поступило в полицию 21 августа около 19:30 из службы "102".

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, при выезде на место происшествия правоохранители выяснили, что водитель транспортного средства "Mercedes-Benz Sprinter" в селе Вербовка Балаклейского района загрузился древесным углем и направлялся в город Запорожье. Вблизи села Лиман по неизвестным причинам произошло возгорание груза.

Пожар ликвидировали сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Змиевского отдела полиции. Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53