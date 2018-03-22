На улице Академика Павлова патрульные, приехав на место ДТП, сами стали его участниками

22 марта 2018 г. 16:55
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Вчера, 21 марта, в Харькове по улице Академика Павлова произошло ДТП.

Прибывшие на вызов к месту ДТП, патрульные полицейские сами стали ее участниками. Об этом сообщили на своей странице в Фейсбук  Police Control Ukraine.

Как сообщили пользователи соцсети, при заезде во двор, расположенный на Академика Павлова, автомобиль марки Kyron наехал на лед под снегом, из-за чего врезался в автомобиль марки Pajero.

Приехавший к месту ДТП автомобиль правоохранителей угодил в ту же ловушку, в результате чего врезался в Kyron.

В сообщении отмечается, что водители гражданских автомобилей подавали патрульным знаки, махая руками водителю полицейского авто, предупреждая об опасности, однако водитель не отреагировал.

В аварии никто не пострадал.

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