На улице Алчевских мужчина покончил жизнь самоубийством: подробности от полиции

Ранее сообщалось, сегодня днем в центре Харькова произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Он подорвал себя неустановленным взрывным устройством в собственном гараже по улице Алчевских.

В полиции рассказали детали происшествия.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, около 15:30 по спецлинии полиции 102 позвонила женщина и сообщила, что ее муж взял с собой какой-то подозрительный предмет и направился к гаражу. При этом она отметила, что в последнее время он находился в подавленном депрессивном состоянии.

Когда женщина через некоторое время пришла в гараж и попыталась поговорить с мужем, он не пустил ее в помещение, закрылся в нем и заявил, что покончит жизнь самоубийством.

На место происшествия прибыли руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, наряды патрульных, спецподразделения ТОР и КОРД.

На просьбы полицейских открыть дверь гаража мужчина никак не реагировал, с полицейскими не разговаривал.

Когда спецназовцы попали в помещение, они увидели в машине на заднем сиденье тело мужчины с травмами, несовместимыми с жизнью.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники.

Информация по данному факту зарегистрирована в Едином реестре учета Киевского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.