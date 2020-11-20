На улице Биологической произошел пожар на складах

В Харькове сегодня утром произошел пожар на улице Биологической: там горят склады.
Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.
Там же опубликовано соответствующее видео происшествия.
По словам пользователей одного Телеграмм-каналов, в сторону пожара выехало несколько пожаных машин.
Как сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, сообщение о пожаре на улице Биологической,19 поступило спасателям в 10:17.
На вызов по второму номеру сложности направили восемь отделений спасателей на автоцистернах и две — на автолестнице.
На момент прибытия пожарных на территории склада с древесиной горели деревянные перекрытия в хозяйственных постройках.
Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
В 11:25 бойцы ГСЧС огонь локализовали, сейчас идет его ликвидация.
Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.