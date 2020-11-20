На улице Биологической произошел пожар на складах

20 ноября 2020 г. 12:48
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В Харькове сегодня утром произошел пожар на улице Биологической: там горят склады.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

Там же опубликовано соответствующее видео происшествия.

По словам пользователей одного Телеграмм-каналов, в сторону пожара выехало несколько пожаных машин.

Как сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, сообщение о  пожаре  на улице Биологической,19 поступило спасателям в 10:17.

На вызов по второму номеру сложности направили восемь отделений спасателей на автоцистернах и две — на автолестнице.

На момент прибытия пожарных на территории склада с древесиной горели деревянные перекрытия в хозяйственных постройках.

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

В 11:25 бойцы ГСЧС огонь локализовали, сейчас идет его ликвидация.

Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

 

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