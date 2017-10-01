На улице Чернышевской патрульные задержали наркокурьера

01 октября 2017 г. 11:56
159 просмотров

Инцидент произошел накануне около 23:00 на улице Чернышевской. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Полицейские заметили автомобиль марки Daewoo Lanos на иностранных номерных знаках. Когда патрульные направились к авто, водитель вышел из машины и быстро пошел в другую сторону, чтобы не встретиться с правоохранителями. Полицейские догнали мужчину и во время поверхностного обыска обнаружили 22 полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происшествия.

Для дальнейших следственных действий копы вызвали на место следственно-оперативную группу.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.