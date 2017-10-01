На улице Чернышевской патрульные задержали наркокурьера

Инцидент произошел накануне около 23:00 на улице Чернышевской. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Полицейские заметили автомобиль марки Daewoo Lanos на иностранных номерных знаках. Когда патрульные направились к авто, водитель вышел из машины и быстро пошел в другую сторону, чтобы не встретиться с правоохранителями. Полицейские догнали мужчину и во время поверхностного обыска обнаружили 22 полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происшествия.

Для дальнейших следственных действий копы вызвали на место следственно-оперативную группу.