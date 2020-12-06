На улице Фонвизина ночью загорелся швейный цех: идет ликвидация пожара

В Слободском районе Харькова сегодня ночью, 6 декабря, произошел пожар в производственно-хозяйственном здании, где находится несколько частных предприятий, в основном – текстильных.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 1:17 спасателям поступил вызов на пожар на ул. Фонвизина, 18.

Пожар происходил на втором этаже здания, где в швейном цехе горело оборудование и текстильное сырье и готовая продукция.

Площадь горения составила около 250 кв.м.

Из-за большой загруженности горючими материалами в помещении образовалась высокая температура и сильное задымление.

Бойцы ГСЧС не допустили распространения огня на большую площадь, пожар был локализован в 01:35.

Сейчас спасатели продолжают ликвидировать отдельные очаги горения.

Причину возникновения пожара устанавливают.