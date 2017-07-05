На улице Героев Сталинграда неизвестные пытались угнать автомобиль

Накануне в дежурную часть поступило сообщение от 41-летнего гражданина о том, что неизвестные пытаются завладеть его автомобилем. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

Установлено, что на улице Героев Сталинграда подозреваемые пытались завладеть автомобилем «ВАЗ», но в этот момент были замечены владельцем автомобиля. Между мужчинами возник конфликт. После чего, бросив автомобиль, злоумышленники скрылись с места преступления.

Сотрудники полиции в совершении преструпления подозревают 25 и 39-летние жителей Дергачевского района.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. В отношении мужчин избрана мера пресечения - содержание под стражей.

