На улице Гвардейцев-Широнинцев мужчина выпал из окна многоэтажки: подробности

Трагедия произошла около 9:00 утра на Салтовке. Из окна 8-го этажа одного из домов по улице Гвардейцев-Широнинцев выпал мужчина. Василий говорит: с погибшим они были друзьями, общались несколько дней назад, и все было в порядке, мужчина был в хорошем настроении и не жаловался на проблемы. Поэтому утром, когда увидел тело друга на траве - даже и не понял, что это он.

Василь Конев, друг погибшего

Было где-то пять минут девятого. Я просто слышал крик, я думал, что меня пацаны зовут. Я выглянул - никого нету. Выхожу – лежит. Я подошел к нему, посмотрел – ну я его не угадал. У него рот открытый – и мимо лавочки вот так вот и упал. Ну, думаю, прохмелеет и все. Назад иду – уже скорая, уже накрытый. Говорят: «Толик!» Я его разодрал – «Толик».

Погибший упал в цветы, посаженные рядом со скамейками. Вся одежда была в грязи, ведь накануне прошел ливень.

Без комментария

Вот так вот он лежал – головой туда, ногами сюда. Я думал, что мимо лавочки кто-то пьяный упал и все и лежит, отдыхает. Думаю, проспится. – А по нему и не было видно? - Ну, во-первых, грязный был, вчера после дождя. Думаю, где-то вымазался и пьяный упал.

Погибшему было 54 года. Соседи говорят – он недавно вернулся из Николаева. Ездил к жене, которая там работает официанткой в кафе, также у него есть два взрослых сына.

Любовь, жительница дома

У него жена была, они расписаны – она где-то в Николаеве. Он туда ездил.

Соседи не уверены, умышленно ли мужчина прыгнул из окна или просто выпал. Его балкон не имеет окон, а ограждение низенькое. Возможно, просто наклонился и упал. Не на камеру одна из соседок рассказала, что накануне вечером мужчина был очень пьян. А продавцы воды, которые здесь торгуют, рассказали, что в семье не все в порядке было

Галина, продавец воды

Ну, судя потому, что говорят – он с женой развелся вроде бы как бы недавно – может быть, и могло быть. А так - кто знает? Только он теперь – больше никто.

Выяснять, сознательно ли покончил с собой мужчина, или это была случайность, будет следственно-оперативная группа. Информация о происшествии внесена в Единый журнал учета правонарушений.