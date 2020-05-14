В Харькове взорвали банкомат на улице Киргизской

14 мая 2020 г. 10:15
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Сегодня утром на улице Киргизской в Слободском районе Харькова неизвестные подорвали банкомат.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о взрыве на улице Киргизской поступила в полицию 14 мая в 4:31. 

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что взрыв произошел в банкомате, расположенном в мини-маркете. Рядом были разбросаны кассеты и деньги номиналом 200 гривен. 

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Сейчас продолжается осмотр места происшествия. 

Сведения о происшествии  внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

 

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