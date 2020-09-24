На улице Конторской загорелся старинный двухэтажный дом: есть погибший

На улице Конторской,18 в центре Харькова сегодня вечером загорелся жилой двухэтажный дом.

Об этом сообщили АТН очевидцы, предоставив соответствующее видео с места пожара.

По их словам, пожар начался около 18:00.

Сейчас горит крыша дома.

На место прибыли около 10-ти пожарных машин, газовая служба и полиция.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, 24 сентября в 18:10 по ул. Конторской, 18 на втором этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома возник пожар, который распространился на чердак и крышу.

Также сообщается, что в ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело 1 погибшего человека.

По состоянию на 19:20 площадь пожара составляет около 200 м.кв.

Сейчас идет тушение пожара.

К его ликвидации привлечены 40 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС.