На улице Культуры мужчина крушил автомобили на подземной парковке: открыто уголовное дело

18 октября 2020 г. 16:05
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В подземном паркинге на улице Культуры в центре Харькова сегодня рано утром неизвестный мужчина устроил погром, в результате которого были повреждены несколько автомобилей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 18 октября около 5:00 в полицию поступило сообщение о том, что на подземной парковке на улице Культуры неизвестный мужчина металлическим предметом крушит автомобили.

Прибывшие на вызов по адресу полицейские обнаружили на месте 33-летнего мужчину. Свои действия он не объяснил.

Работники полиции провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и видео с камер видеонаблюдения.

По данным полиции, злоумышленник повредил около 10 автомобилей.

Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения автомобилей по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Сумма убытков, причиненных владельцам автомобилей, устанавливается.

 

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