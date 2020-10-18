На улице Культуры мужчина крушил автомобили на подземной парковке: открыто уголовное дело

В подземном паркинге на улице Культуры в центре Харькова сегодня рано утром неизвестный мужчина устроил погром, в результате которого были повреждены несколько автомобилей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 18 октября около 5:00 в полицию поступило сообщение о том, что на подземной парковке на улице Культуры неизвестный мужчина металлическим предметом крушит автомобили.

Прибывшие на вызов по адресу полицейские обнаружили на месте 33-летнего мужчину. Свои действия он не объяснил.

Работники полиции провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и видео с камер видеонаблюдения.

По данным полиции, злоумышленник повредил около 10 автомобилей.

Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения автомобилей по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Сумма убытков, причиненных владельцам автомобилей, устанавливается.