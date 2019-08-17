 

На улице Культуры ночью горел автомобиль (фото)

17 августа 2019 г. 10:16
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17 августа около 3:30 на стоянке по улице Культуры произошло возгорание автомобиля «Mersedes JLK». 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и пожарные.Огнем повреждена задняя часть автомобиля. 

По предварительным данным причиной возгорания стал поджог. Пострадавших нет.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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