На улице Матросова из горящей многоэтажки эвакуировали более двух десятков человек (видео)

08 мая 2020 г. 10:40
1 просмотр

В Слободском районе Харькова накануне вечером произошел пожар в девятиэтажном жилом доме.

Об этом сообщили очевидцы-пользователи соцсетей, опубликовав видео пожара.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре в многоэтажке на ул. Матросова, 18-б спасателям поступило 7 мая в 19:03.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что в холодной зоне лестничной клетки на восьмом этаже горят старые вещи и мусор на площади около 16 кв.м.

Чтобы обезопасить жителей от опасных продуктов горения в процессе пожаротушения, на свежий воздух спасатели эвакуировали 23 человека, из которых 5 детей.

В 19:22 пожар был локализован, а в 19:45 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53