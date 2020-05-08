На улице Матросова из горящей многоэтажки эвакуировали более двух десятков человек (видео)

В Слободском районе Харькова накануне вечером произошел пожар в девятиэтажном жилом доме.

Об этом сообщили очевидцы-пользователи соцсетей, опубликовав видео пожара.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре в многоэтажке на ул. Матросова, 18-б спасателям поступило 7 мая в 19:03.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что в холодной зоне лестничной клетки на восьмом этаже горят старые вещи и мусор на площади около 16 кв.м.

Чтобы обезопасить жителей от опасных продуктов горения в процессе пожаротушения, на свежий воздух спасатели эвакуировали 23 человека, из которых 5 детей.

В 19:22 пожар был локализован, а в 19:45 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.