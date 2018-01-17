На улице Мироносицкой произошло убийство и самоубийство

17 января 2018 г. 16:08
1448 просмотров

Сегодня на улице Мироносицкой в Харькове произошло убийство и самоубийство. Пользователи соцсетей сообщили, что под одним из домов на улице Мироносицкой лежит окровавленное тело мужчины.

Прибывшие на место правоохранители установили, что мужчина выбросился из окна. Полицейские поднялись в квартиру, из которой предположительно выбросился погибший, и обнаружили в ней окровавленное тело женщины. Женщину убили ножом. Правоохранители обнаружили нож на месте убийства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В пресс-службе полиции обещали прокомментировать происшествие позже.

Видео: 

На улице Мироносицкой произошло убийство и самоубийство.17.1.18

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.