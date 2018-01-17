На улице Мироносицкой произошло убийство и самоубийство

Сегодня на улице Мироносицкой в Харькове произошло убийство и самоубийство. Пользователи соцсетей сообщили, что под одним из домов на улице Мироносицкой лежит окровавленное тело мужчины.

Прибывшие на место правоохранители установили, что мужчина выбросился из окна. Полицейские поднялись в квартиру, из которой предположительно выбросился погибший, и обнаружили в ней окровавленное тело женщины. Женщину убили ножом. Правоохранители обнаружили нож на месте убийства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В пресс-службе полиции обещали прокомментировать происшествие позже.