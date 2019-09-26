На улице Молочной во время пожара в многоэтажке погиб мужчина

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26 сентября 2019 г. 9:54
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25 апреля в 23:02 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на ул. Молочной, 5 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что в одной из квартир дома на кровати горел матрац на площади 1 кв.м..

Как стало известно, в результате пожара погиб хозяин квартиры, мужчина 1964 года, который, вероятно, получил смертельное отравление угарным газом.

Огнеборцы локализовали огонь в 23:32, в 23:58 - ликвидировали.

Вероятной причиной пожара, по данным ГСЧС, является неосторожное обращение с огнем при курении.

 

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