На улице Ньютона харьковчанин из-за ссоры ударил ножом мужчину

19 августа 2017 г. 10:41
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18 августа в 02:50 в отдел полиции поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что 30-летний мужчина был госпитализирован в больницу с колотыми ранами грудной клетки.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, установлено, что около 2:30 возле дома на ул. Ньютона мужчина из-за ссоры ударил ножом пострадавшего. После совершенного мужчина скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции в совершении уголовного преступления подозревают 45-летнего жителя Харькова.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК, содержится в изоляторе временного содержания.

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