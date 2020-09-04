На улице Ощепкова неизвестные подожгли палатку с овощами: подробности с места происшествия

Пожар на улице Ощепкова в Немышлянском районе произошел около трех ночи. Горела палатка с овощами.

Из-за деревянного покрытия лавка быстро сгорела дотла. Пламя задело и соседний киоск с водой. Однако на продажу овощей это никак не повлияло.

Хозяин сгоревшего киоска решил торговать продуктами прямо из машины у пожарища. На камеру говорить отказался, он уверен, что сжечь его бизнес решили конкуренты, потому что клиентов много, и овощи быстро заканчиваются, поэтому всегда свежие.

Лидия - постоянный покупатель, говорит, что живет в доме напротив. Ночью видела, как неизвестные ходили вокруг палатки, а потом сразу вспыхнуло.

Лидия, местная

Мы вызвали пожарную, но нам сказали, что уже вызвали. Мгновенно загорелось выше дерева. Ну, пожарные приехали - уже все пылало, начала гореть вот эта будка, а потом вода начала гореть.

То, что овощной шатер подожгли намеренно, не исключает и помощник начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области

На місці працювали оперативна група ГУ ДСНС, також представники правоохоронних органів. Попередня причина, яку розглядають наші фахівці, - це занос відкритого джерела вогню невідомою людиною.

За умышленное уничтожение или повреждение имущества поджигателю может грозить лишение свободы на срок до трех лет.