На улице Рыбалко иномарка после столкновения с другим авто врезалась в автобусную остановку

26 декабря 2020 г. 15:57
27 просмотров

Сегодня около 10:00 на пересечении бульвара Богдана Хмельницкого с улицей Рыбалко не разминулись Volkswagen Passat и Volkswagen Touareg, который после столкновения врезался в остановку общественного транспорта.

С места аварии в больницу был доставлен 37-летний водитель Volkswagen Touareg. У пострадавшего ссадины и ушибы, сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области. 39-летний водитель Volkswagen Passat не пострадал.

Информация зарегистрирована в Немышлянском ОП. Обстоятельства столкновения устанавливаются.

 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53