На улице Рыбалко иномарка после столкновения с другим авто врезалась в автобусную остановку

Сегодня около 10:00 на пересечении бульвара Богдана Хмельницкого с улицей Рыбалко не разминулись Volkswagen Passat и Volkswagen Touareg, который после столкновения врезался в остановку общественного транспорта.

С места аварии в больницу был доставлен 37-летний водитель Volkswagen Touareg. У пострадавшего ссадины и ушибы, сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области. 39-летний водитель Volkswagen Passat не пострадал.

Информация зарегистрирована в Немышлянском ОП. Обстоятельства столкновения устанавливаются.