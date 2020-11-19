На улице Шевченко ищут взрывчатку в двух админзданиях МВД: людей эвакуировали

19 ноября 2020 г. 12:15
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Полиция проверяет информацию о минировании двух объектов в Харькове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, информация о закладке взрывчатки в двух административных зданиях по улице Шевченко поступила в дежурную часть полиции около 9:15.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и взрывотехники.

Сейчас по указанным адресам работают полицейские подразделения, проводится осмотр помещений и прилегающей территории, а также эвакуируют людей.

По информации очевидцев эвакуация проводится из здания Регионального сервисного центра МВД в Харьковской области на улице Шевченко, 26 и админздания МРЭО на улице Шевченко,62.

На данный момент, сообщают очевидцы, людей уже начали заводить в здания.

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