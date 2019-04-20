На улице Ярославской сгорела баня: ликвидация пожара заняла пять часов

20 апреля 2019 г. 9:49
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Сообщение о пожаре на улице Ярославской-21/2 поступило с ГСЧС в 00-35 – горело двухэтажное здание банного комплекса. 

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, площадь пожара составила 600 м² – горели деревянные конструкции и перекрытия, отделка стен и перекрытия на первом и втором этаже здания. 

В целях безопасности на время ликвидации из соседнего жилого дома были эвакуированы 50 человек. Два человека самостоятельно обратились к медикам за помощью – мужчина 1996 года рождения получил отравление угарным газом, а женщина 1998 года рождения получила ожоги ног. 

В 5-35 пожар был ликвидирован.

Причины возгорания устанавливаются. 

Видео с места пожара опубликовали очевидцы на одном из YouTube-каналов.

Видео: 

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