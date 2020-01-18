На Валерьяновской произошло убийство: квартирант зарезал хозяина дома

18 января 2020 г. 11:00
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В Харькове полицейские задержали подозреваемого в убийстве, которое произошло на улице Валерьяновской.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 17 января полиции поступило сообщение от медиков о том, что в доме по улице Валерьяновской обнаружили тело его владельца с ножевым ранением.

Следователи установили, что у хозяина дома возник конфликт с квартирантом, в ходе которого злоумышленник нанес мужчине удар ножом в грудь, а затем скрылся с места преступления.

От полученной травмы 54-летний потерпевший скончался на месте.

Правоохранители задержали 58-летнего подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанный содержится в изоляторе временного содержания.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 15 лет заключения. 

 

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