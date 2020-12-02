На Велозаводской ночью во дворе многоэтажки горели автомобили

В Немышлянском районе Харькова сегодня ночью горели автомобили во дворе девятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о происшествии на улице Велозаводской,37 поступила спасателям 2 декабря в 4:12.

На момент прибытия на место пожарных пламя охватило сразу 3 легковушки - «ВАЗ 2110», «Citroën Nemo» и «Nissan Rogue».

Кроме того, огонь повредил еще и внедорожник "Lexus LX 407", владелец которого вовремя успел отогнать свой автомобиль от очага пожара, поэтому пламя повредило только лакокрасочное покрытие с правой стороны.

Общая площадь пожара составила 12 кв.м.

Спасатели локализовали огонь в 4:36 и ликвидировали его в 5:06.

Причину пожара устанавливают.