На водоемах Харьковщины - четыре несчастных случая за сутки: утонул мужчина, три человека пострадали

За сутки 15 июня произошло три несчастных случая на воде и один - сегодня, 16 июня.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, в 20:14 медикам скорой помощи поступил вызов на реку Мжа по поводу «утопления». Бригада медиков «скорой» прибыла на место происшествия через 2 минуты и обнаружила женщину 31 лет, которой стало плохо в воде, и она начала тонуть.

Медики провели реанимационные мероприятия женщине, а затем госпитализировали ее в Валковскую ЦРБ.

В 18:29 медикам поступил вызов в Нововодолажский р-н по поводу травмы позвоночника у 37-летнего мужчины.

Прибывшие на место происшествия медики выяснили, что мужчина нырнул в пруд и получил травму.

Предоставив необходимую медицинскую помощь пострадавшему, медики госпитализировали его в Нововодолажскую ЦРБ.

Но не обошлось без летальных исходов.

Так, в 11:49 в «скорую» поступил вызов на Основянское озеро. Бригада медиков, прибывшая на место происшествия через 3 минуты, обнаружила на берегу 30-летнего мужчину, который уже был мертв.

Также сегодня, 16 июня, в 14:44 поступил вызов на Песчаный карьер. На месте происшествия бригада «скорой» обнаружила 46-летнюю женщину, которой уже оказывали медицинскую помощь спасатели карьера. Женщину госпитализировали в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи..

Как отметили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, все пострадавшие были в состоянии алкогольного опьянения.

«Будьте осторожны, находясь в воде, ни в коем случае не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Берегите себя и своих детей!», - призывают медики.