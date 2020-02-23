На водоемах Харьковщины за сутки утонули трое рыбаков

23 февраля 2020 г. 10:05
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На водоемах Харьковской области за сутки погибли 3 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 22 февраля спасателям поступило сообщение о несчастном случае на местном пруду в селе Прудянка Дергачевского района Харьковской области. По предварительным данным, на водоеме рыбачил 80-летний мужчина и провалился под лед.

Местные жители пытались спасти рыбака, но из-за хрупкого льда им сделать это не удалось, и они вызвали спасателей.

В 10:00 на место прибыли водолазы-спасатели. Они нашли, подняли тело погибшего мужчины на поверхность и передали правоохранителям для проведения следственных действий.

В этот же день водолазы ГСЧС вытащили из воды тело 59-летнего мужчины, который рыбачил на Печенежском водохранилище вблизи села Мартовая.

Также 22 февраля в службу спасения поступило сообщение о том, что на озере вблизи поселка Эсхар Чугуевского района под лед провалился 75-лений местный житель.

К месту происшествия прибыло подразделение ГСЧС, но спасти мужчину уже не было возможности - он утонул еще задолго до прибытия спасателей.

Как сообщается, 23 февраля водолазы ГСЧС будут проводить подводные поисковые работы по извлечению тела погибшего на поверхность.

 

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