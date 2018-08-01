На водоеме в Безлюдовке утонул мужчина

Сегодня около 14-00 в полицию поступила информация о том, что на водееме в селе Безлюдовка утонул 45-летний мужчина - о происшествии сообщила 33-летняя родственница погибшего.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГКНП Харьковской области, на месте работала следственно-оперативная группа и экспертная служба.

Факт происшествия внесен в журнал единого учета правонарушений. Обстоятельства устанавливаются.

По словам очевидцев, отдыхающие заметили исчезновение мужчины, начали поиски и через какое-то время люди самостоятельно достали тело из воды. Как рассказали все те же очевидцы, пляж платный, однако ни спасателей, ни медиков на нем нет. Прибывшая "скорая" констатировала смерть.