На водоеме в Безлюдовке утонул мужчина

01 августа 2018 г. 17:59
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Сегодня около 14-00 в полицию поступила информация о том, что на водееме в селе Безлюдовка утонул 45-летний мужчина - о происшествии сообщила 33-летняя родственница погибшего. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГКНП Харьковской области, на месте работала следственно-оперативная группа и экспертная служба. 

Факт происшествия внесен в журнал единого учета правонарушений. Обстоятельства устанавливаются. 

По словам очевидцев, отдыхающие заметили исчезновение мужчины, начали поиски и через какое-то время люди самостоятельно достали тело из воды. Как рассказали все те же очевидцы, пляж платный, однако ни спасателей, ни медиков на нем нет. Прибывшая "скорая" констатировала смерть. 

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