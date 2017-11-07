На вокзале в Харькове поймали мошенника

На вокзале 47-летний житель Луганской области обманным путем завладел мобильным телефоном женщины, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

На Южном вокзале к 30-летней женщине подошел незнакомый мужчина и попросил телефон, чтобы срочно позвонить по делам. Как только мобильный попал в руки мужчины, он быстро ушел в неизвестном направлении. Женщина обратилась в полицию.

Злоумышленника задержали правоохранители.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 3 лет ограничения свободы.