На вокзале в Харькове поймали мошенника

07 ноября 2017 г. 9:54
66 просмотров

На вокзале 47-летний житель Луганской области обманным путем завладел мобильным телефоном женщины, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

На Южном вокзале к 30-летней женщине подошел незнакомый мужчина и попросил телефон, чтобы срочно позвонить по делам. Как только мобильный попал в руки мужчины, он быстро ушел в неизвестном направлении. Женщина обратилась в полицию.

Злоумышленника задержали правоохранители.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 3 лет ограничения свободы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.