На востоке задержали агентов военной разведки России - СБУ

20 декабря 2018 г. 19:37
Источник: УНИАН
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Служба безопасности Украины заявляет о задержании на востоке трех агентурно-боевых групп военной разведки РФ. 

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что задержание провели сотрудники контрразведки. 

"Служба безопасности Украины сообщает, что в ближайшие дни состоится специальный брифинг контрразведки СБУ о задержании на востоке Украины трех агентурно-боевых групп российской военной разведки", - говорится в сообщении.

Ранее 20 декабря Служба безопасности Украины раскрыла новые детали относительно преступлений внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ЧВК «Вагнера».
 

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