На выезде из Харькова Audi снес светофор

04 ноября 2018 г. 22:59
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Авария произошла накануне в 22-30 - на пересечении проспекта Московского с улицей Саблева автомобиль Audi врезался в светофор.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, по предварительной информации, водитель превысил скорость, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. 

Во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Результат теста на драгере - 1.2 промилле алкоголя в крови. 

На водителя Audi составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.   

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