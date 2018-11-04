На выезде из Харькова Audi снес светофор

Авария произошла накануне в 22-30 - на пересечении проспекта Московского с улицей Саблева автомобиль Audi врезался в светофор.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, по предварительной информации, водитель превысил скорость, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.

Во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Результат теста на драгере - 1.2 промилле алкоголя в крови.

На водителя Audi составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.