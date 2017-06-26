На выезде из Харькова внедорожник сбил мужчину

26 июня 2017 г. 14:48
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Накануне  в 19-20 на Полтавском Шляхе на выезде из Харькова автомобиль Landmark сбил вышедшего на проезжую часть мужчину.

Как сообщает УПД ГУНП Харьковской области, с места аварии 36-летний мужчина был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, ранами головы, ушибами. По данным медиков, на момент ДТП пострадаший находился под дейстивем алкоголя.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в 19-50 - на улице Мира-106 под колеса автомобиля Ravon, заезжавшего во двор,  полал 4-летний мальчик. Травмы у ребенка не тяжелые - ушибы.

Обстоятельства обоих ДТП устанавливаются.

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