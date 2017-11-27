На выходных в Харькове снова горели автомобили

Пожар в кафе, расположенном в парке Победы, произошел в субботу, около 10 вечера. Это заведение, говорят завсегдатаи, известно приготовлением горячих блюд на открытом огне. Поэтому, скорее всего, ненадлежащее соблюдение норм безопасности и стало причиной возгорания - отметили в ГСЧС.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Здесь определенные нарушения, как предварительно осматривали место пожара и с ребятами когда беседовали, те которые ликвидировали этот пожар. А площадь его оказалась не такой уж большой - 30 квадратных метров. В основе своей горели дрова, которые для приготовления продуктов на углях, но и естественно приспособления и оборудования, которые для приготовления, именно работы на углях, я имею ввиду шашлык и так далее.

Из-за сильного задымления чрезвычайникам пришлось эвакуировать из здания людей. Сложность эвакуации, подчеркивают спасатели, заключалась ещё в том, что выходы из помещения были сильно захламлены. А ещё, говорят они, негативно на ситуации сказалось и то, что персонал растерялся. Если бы сотрудники сразу применили огнетушители распространения пламени удалось бы избежать - отметил Игорь Лупандин. Полностью ликвидировать этот пожар удалось где-то в 2 ночи. И примерно в то же время дым, пламя и вой сирен спасателей напугали жителей улицы Тракторной, в частном сектор Московского района. Здесь загорелись гаражные боксы.

Валерий, хозяин дома

Ну спали мы - 2 часа ночи. Свет выбило в доме, наверное ж провода там какие-то, что-то поплавилось. Из дома я вышел. Смотрю дым валит из гаражей. Я думаю поджог... замыкание в воскресенье? Никого нет. Всё выключено было.

Попытки Валерия собственноручно справиться с огнём до приезда спасателей, обернулись для мужчины отравлением дымом и госпитализацией. Огонь охватил около 200 квадратных метров площади. Daewoo Lanos, Seat, Shkoda Octavia, что находились в середине гаражного бокса выгорели полностью.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Внутри находились автомобили, которые горя они выделяли большое количество черного дыма, едкого дыма, огонь очень быстро распространялся в том числе из-за наличия в этих помещениях - боксах легковоспламенящихся жидкостей, бензина, горючей жидкости, масло, а также была угроза там находились кислородные балоны.

Елена Котелович, пресс-офицер Немышлянского отдела полиции

Виїздом на місце події було встановленно, що на территорії домоволодіння по вулиці Тракторній знаходиться станція тех обслуговування. Поперенью версією причиною возгоряння називають коротке замкнення в мережі електропостачання.

Вот только владелец дома с такой версией не согласен, поэтому расставить все точки над "и" сможет только вывод экпертов. Пока же, признается мужчина, ему придется где-то искать 700 тысяч гривен, чтобы рассчитаться с владельцами пострадавших автомобилей ведь они не были застрахованы.