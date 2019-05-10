На японском острове произошло землетрясение магнитудой 6,3

10 мая 2019 г. 7:19
Источник: РБК-Украина

В Японии в юго-восточной части острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,3, что могло привести к цунами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK.

Отмечается, что землетрясение произошло в пятницу, 10 мая. Очаг подземных толчков залегал на глубине 20 км в районе префектуры Миядзаки. Через некоторое время предупреждения о цунами было снято, поскольку угроза миновала.

Отметим, что на острове Кюсю располагаются атомные электростанции, однако ни одна из них в результате землетрясения не пострадала. Утечек радиоактивных веществ не зафиксировано.

Сейчас сведений о жертвах, разрушениях, неполадках энергосетей или сбоев в работе транспортных и коммунальных систем не поступало.

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