На юге Испании произошло наводнение

05 декабря 2019 г. 11:11
Источник: УНИАН
1 просмотр

Из-за паводков на юге Испании эвакуировали сотни местных жителей.

Угроза наводнений возникла из-за сезонных проливных дождей. В городе Сан-Хавье зафиксировали выпадение 126 литров на кв. м. менее чем за 2 часа, передает Euronews. 

Сейчас в Мадриде проходит конференция участников Рамочного соглашения ООН по изменению климата.

Официальные мероприятия сопровождаются акциями протеста экоактивистов, которые обвиняют правительство и чиновников в недостаточно ответственном отношении к борьбе с глобальным потеплением и в потворствовании промышленникам, которые наносят вред окружающей среде.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.