На юге Испании произошло наводнение

Из-за паводков на юге Испании эвакуировали сотни местных жителей.

Угроза наводнений возникла из-за сезонных проливных дождей. В городе Сан-Хавье зафиксировали выпадение 126 литров на кв. м. менее чем за 2 часа, передает Euronews.

Сейчас в Мадриде проходит конференция участников Рамочного соглашения ООН по изменению климата.

Официальные мероприятия сопровождаются акциями протеста экоактивистов, которые обвиняют правительство и чиновников в недостаточно ответственном отношении к борьбе с глобальным потеплением и в потворствовании промышленникам, которые наносят вред окружающей среде.