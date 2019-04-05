На Южном вокзале обнаружили труп женщины

Как сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины, инцидент произошел днем 3 апреля на железнодорожной станции "Харьков-Пассажирский".

На момент прибытия нацгвардейцев на место происшествия женщина была без признаков жизни.

Прибыв на станцию, НГУ стала охранять место происшествия совместно с сотрудниками полиции до прибытия оперативно-следственной группы. Судебно-медицинские эксперты прибыли около 17:00.

До их прибытия место происшествия было под охраной бойцов нацгвардии.