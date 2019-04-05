На Южном вокзале обнаружили труп женщины

05 апреля 2019 г. 9:09
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Как сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины, инцидент произошел днем 3 апреля на железнодорожной станции "Харьков-Пассажирский".

На момент прибытия нацгвардейцев на место происшествия женщина была без признаков жизни. 

Прибыв на станцию, НГУ стала охранять место происшествия совместно с сотрудниками полиции до прибытия оперативно-следственной группы. Судебно-медицинские эксперты прибыли около 17:00. 

До их прибытия место происшествия было под охраной бойцов нацгвардии.

 

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