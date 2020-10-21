На Южном вокзале побили и ограбили мужчину

21 октября 2020 г. 10:31
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Сообщение о том, что на платформе железнодорожного вокзала побили харьковчанина и отобрали у него сумку с документами и вещами, поступило правоохранителям 19 октября в 00:20.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, по адресу выезжала следственно-оперативная группа. Уже через 20 минут правонарушитель был найден. Им оказался 21-летний ранее не судимый житель Харьковской области.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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