В Харькове покончил с собой молодой мужчина, прыгнув с моста на Южном вокзале

14 мая 2020 г. 15:33
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В районе харьковского железнодорожного вокзала свел счеты с жизнью 28-летний мужчина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 12 мая в 21:30 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что под мостом на платформе железнодорожного вокзала лежит тело человека.

Эксперты не обнаружили на нем видимых признаков насильственной смерти. Полицейские предварительно установили, что мужчина покончил жизнь самоубийством, прыгнув с моста.

Для установления причин смерти тело мужчины направлено в морг.

Следователем Холодногорского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство».

Все обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

 

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