На Южном вокзале в Харькове произошла стрельба, есть пострадавший

22 августа в 9 часов 33 минуты медикам поступил вызов по поводу ранения 39-летнего мужчины из пневматического оружия на Южном вокзале.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Как сообщалось, на 2 платформе неизвестный мужчина выстрелил из оружия.

Бригада медиков скорой помощи прибыла на место происшествия через 5 минут, оказав помощь пострадавшему мужчине.

С травмами пострадавшего медики скорой помощи госпитализировали в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи.