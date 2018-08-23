На Южном вокзале в Харькове произошла стрельба, есть пострадавший

23 августа 2018 г. 13:04
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22 августа в 9 часов 33 минуты медикам поступил вызов по поводу ранения 39-летнего мужчины из пневматического оружия на Южном вокзале.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Как сообщалось, на 2 платформе неизвестный мужчина выстрелил из оружия.

Бригада медиков скорой помощи прибыла на место происшествия через 5 минут, оказав помощь пострадавшему мужчине.

С травмами пострадавшего медики скорой помощи госпитализировали в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи.

 

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