На заброшенной стройке нашли тело неизвестной женщины

17 мая 2019 г. 22:00
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Сегодня, 17 мая, в 16:06 в полицию поступило сообщение о том, что на заброшенной стройке по проспекту Петра Григоренко нашли тело неизвестной женщины. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место прибыли полицейские и эксперты-криминалисты.

Эксперты установили, что женщина умерла несколько месяцев назад. 

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Тело умершей для установления причины смерти направили в морг.

 

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