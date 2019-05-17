На заброшенной стройке нашли тело неизвестной женщины

Сегодня, 17 мая, в 16:06 в полицию поступило сообщение о том, что на заброшенной стройке по проспекту Петра Григоренко нашли тело неизвестной женщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место прибыли полицейские и эксперты-криминалисты.

Эксперты установили, что женщина умерла несколько месяцев назад.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Тело умершей для установления причины смерти направили в морг.