 

На Закарпатье произошло землетрясение

29 сентября 2019 г. 18:20
Источник: ТСН.ua
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В районе села Колочава, что в Закарпатской области, сейсмологи зафиксировали землетрясение.

Подземные толчки зарегистрировали вблизи Национального природного парка “Синевир”.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, ссылаясь на данные сейсмостанции "Львов".

"28 сентября в 15:43 в Закарпатской области (район с. Колочава) зарегистрировано землетрясение. Координаты эпицентра: широта 48.36 град., долгота 23.69 град. Магнитуда по длине записи MD=2.0; глубина гипоцентра 3.8 км", - говорится в сообщении.

В то же время информация о том, почувствовали ли землетрясение местные жители, не поступала.

Отметим, что село Колочава расположено неподалеку от крупнейшего озера Украины под названием Синевир.

Отдельно в департаменте подчеркнули, что в воскресенье, 29 сентября, опасных явлений погоды в Украине не ожидается.

 

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