На Жасминовом бульваре в Харькове произошел взрыв, есть пострадавший

04 сентября 2018 г. 9:05
7 просмотров

4 сентября около 01.50 на бульваре Жасминовом возле одного из домов неизвестный бросил взрывное устройство.      

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В результате происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи доставили 30-летнего мужчину с осколочным ранением.

Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.      

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Полицейские осмотрели место происшествия и собрали вещественные доказательства.

Предварительно установлено, что по адресу произошел взрыв самодельного взрывного устройства.      

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и личность злоумышленника.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                          Ресторан "Навруз" приглашает на работу администраторов, повара, официантов, бармена, бариста, уборщиц и посудомойщиц. Т. 063-559-23-49                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. от 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.