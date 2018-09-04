На Жасминовом бульваре в Харькове произошел взрыв, есть пострадавший

4 сентября около 01.50 на бульваре Жасминовом возле одного из домов неизвестный бросил взрывное устройство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В результате происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи доставили 30-летнего мужчину с осколочным ранением.

Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Полицейские осмотрели место происшествия и собрали вещественные доказательства.

Предварительно установлено, что по адресу произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и личность злоумышленника.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.