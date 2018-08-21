На ж/д станции «Люботин» сгорел вагон

Почти два часа понадобилась пожарным, чтобы ликвидировать огонь на железнодорожной станции «Люботин» накануне вечером. Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, один вагон, который был выведен из эксплуатации, загорелся около 18:27.

«На момент прибытия сил ГСЧС стало известно, что внутри вагона горел мусор на площади 20 кв.м. Спасатели сделали все возможное, чтобы огонь не перекинулся на соседние вагоны, которые были сцеплены вместе, а также защитили другие железнодорожные вагоны, стоявшие на соседних путях», - рассказали в ведомстве.

В пожаре никто не пострадал. Почему вагон загорелся, устанавливается.