На ж/д станции «Люботин» сгорел вагон

21 августа 2018 г. 10:03
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Почти два часа понадобилась пожарным, чтобы ликвидировать огонь на железнодорожной станции «Люботин» накануне вечером. Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, один вагон, который был выведен из эксплуатации, загорелся около 18:27.

«На момент прибытия сил ГСЧС стало известно, что внутри вагона горел мусор на площади 20 кв.м. Спасатели сделали все возможное, чтобы огонь не перекинулся на соседние вагоны, которые были сцеплены вместе, а также защитили другие железнодорожные вагоны, стоявшие на соседних путях», - рассказали в ведомстве.

В пожаре никто не пострадал. Почему вагон загорелся, устанавливается.  

 

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