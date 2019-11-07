На железнодорожном вокзале в поезде внезапно умер мужчина

07 ноября 2019 г. 13:17
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На железнодорожном вокзале внезапно умер мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, происшествие случилось 6 ноября в 4:00 в поезде.

Полицейские установили, что в вагон зашел 59-летний мужчина, сел на свое место и потерял сознание. Медики, прибывшие по вызову, констатировали его смерть.  

Для установления причины смерти тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

По данному факту сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 с пометкой «естественная смерть».

 

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