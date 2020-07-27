На железнодорожной станции под Харьковом задержан мужчина с боеприпасами

27 июля 2020 г. 11:09
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Накануне в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Граково" обнаружен мужчина с пакетом, в котором находятся предметы, похожие на гранаты.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, правонарушителем оказался житель города Изюма. Он рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от родного города. У него изъяли патрон калибра 14,5 мм, 3 гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету, подствольную гранату.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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