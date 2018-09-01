На вокзалах Харькова и Изюма искали взрывчатку

Сегодня, 1 сентября, около 11.30 в полицию поступило сообщение о заложенной взрывчатке в помещениях железнодорожных вокзалов на проспекте Гагарина в Харькове и Изюме.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По адресам выезжали следственно-оперативные группы Основянского и Изюмского отделов полиции и эксперты взрывотехнического управления.
Эксперты осмотрели 2349 кв. метров помещений, 3500 кв. метров территории, эвакуировали 550 человек.
Никаких взрывчатых веществ правоохранители не обнаружили.
Правоохранители установливают лицо, сделавшее ложное сообщение о заминировании.