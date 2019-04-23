На железной дороге под колесами поезда погиб мужчина

22 апреля около 16:00 недалеко от железнодорожной станции Подлиман Боровского района произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию поступило сообщение о том, что электропоезд сбил мужчину, который переходил через пути в неустановленном месте.

От полученных травм 66-летний житель села Подлиман погиб на месте.

По словам машиниста, он заметил мужчину с велосипедом, который переходил пути, и сразу подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Движение поездов не приостанавливалось.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.